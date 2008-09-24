Schließlich kann sich auch ein Buffon einmal verletzen. Auch Sebastian Prödl kommt zu seinen Einsätzen, hat bis auf ein Spiel sämtliche Partien für Werder Bremen in dieser Saison bestritten. Auch ihn sahen viele Experten als Stammgast auf der Bank. Es sind zwei gute Beispiele für das Sprichwort "Wer wagt, gewinnt".



Natürlich geht es nicht immer gut, doch Österreichs Kicker setzen nach wie vor viel zu oft auf die sichere Karte und bleiben lieber in der Bundesliga picken. Langsam beginnt sich das zu ändern, aber leider zu langsam.