Als Alexander Manninger zu Juventus Turin gewechselt ist, erntete er mehr Kopfschütteln als Bewunderung. Dort werde er kein Spiel bestreiten, hinter Gianluigi Buffon nur die Nummer zwei sein. Nun spielt Manninger. Bei einem der besten und großen Klubs der Welt.
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Schließlich kann sich auch ein Buffon einmal verletzen. Auch Sebastian Prödl kommt zu seinen Einsätzen, hat bis auf ein Spiel sämtliche Partien für Werder Bremen in dieser Saison bestritten. Auch ihn sahen viele Experten als Stammgast auf der Bank. Es sind zwei gute Beispiele für das Sprichwort "Wer wagt, gewinnt".
Natürlich geht es nicht immer gut, doch Österreichs Kicker setzen nach wie vor viel zu oft auf die sichere Karte und bleiben lieber in der Bundesliga picken. Langsam beginnt sich das zu ändern, aber leider zu langsam.