Wer webt das weite Web?

Traditionelle Medien befürchten die Abwanderung zum Angebot im Netz und damit den Verlust von Werbegeldern.



Die Münchner Media in Transition Konferenz am 5. und 6. September 2007 vernetzt Medienprofis und Strategen branchenübergreifend und vermittelt die Fakten für Geschäftsmodelle im Internet.



Als Referenten treten erfolgreiche Internet-Unternehmer, Top Blogger und Wirtschaftsstrategen aus England., USA und Europa auf.



Media in Transition