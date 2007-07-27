Wer webt das weite Web?

Fünf Jahre nach dem finanziellen Kollaps der Dot-Com Branche erwacht das Web in alter Frische. Web 2.0 Seiten ermöglichen es ihren Kunden, Videos, Photos, Geo Information, persönliche Daten, Empfehlungen und Bewertungen untereinander auszutauschen. Suchmaschinen und Web-Verzeichnisse haben Mühe, dem Ansturm von kundengenerierten Inhalten gerecht zu werden.
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Traditionelle Medien befürchten die Abwanderung zum Angebot im Netz und damit den Verlust von Werbegeldern.
Die Münchner Media in Transition Konferenz am 5. und 6. September 2007 vernetzt Medienprofis und Strategen branchenübergreifend und vermittelt die Fakten für Geschäftsmodelle im Internet.
Als Referenten treten erfolgreiche Internet-Unternehmer, Top Blogger und Wirtschaftsstrategen aus England., USA und Europa auf.
Media in Transition