Durchaus denkbar, dass vor der Bekanntgabe des Ausrichters am Freitag, wenn das IOC zwischen Chicago, Madrid, Tokio und Rio de Janeiro entscheidet, der eine oder andere Staatschef innerlich die Daumen für die Konkurrenz drückt. In Zeiten wie diesen sind Olympische Spiele der blanke Luxus, und den können sich derzeit weder Barack Obama, noch Brasiliens Lula leisten. So gesehen sollte man sich auch nicht allzu sehr grämen, dass Salzburg für 2014 gescheitert ist. Vermutlich besser so.