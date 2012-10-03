Werbeauftritt im Großformat

Wien. Gespannt warten die Kinobesucher im Saal auf den Filmbeginn, während noch Werbespots ausgestrahlt werden. Eine Fahrschule wirbt für ihren nächsten Führerscheinkurs, auch der lokale Optiker ist vertreten.



"Kinowerbung gehört nachweislich zur impactstärksten aller möglichen Werbeformen: Der abgedunkelte Raum und die große Leinwand sorgen für höchste Wahrnehmungs- und Erinnerungswerte", sagt Michael Kindermann, Geschäftsführer des Kinovermarkters Cinecom. Mehr als 90 Prozent aller Kinogeher sehen sich laut Studien bewusst die Werbung vor dem Film an - das liegt einerseits an der entspannten Situation, andererseits können die Besucher nicht wie beim Fernsehen umschalten.

Jeder Saal kann einzeln gebucht werden

Werbung im Kino ist auch für regionale Klein- und Mittelbetriebe interessant: Kinos oder Kinosäle können einzeln oder in Paketen für die Ausstrahlung der Spots gebucht werden - je nach Zielgruppe, die das Unternehmen erreichen will. Kurt Frozen Yogurt schaltet beispielsweise das ganze Jahr über seinen Spot vor jeder Vorstellung im Hauptsaal im Artis Kino in Wien. Im 10-Sekunden-Spot werden Namen oder Ereignisse in Filmtiteln mit "Kurt" ersetzt, danach kommt ein Becher Kurt Frozen Yogurt ins Bild - mit dem Hinweis, dass sich ein Kurt-Standort gleich ums Eck befindet. "Auf dem Weg aus dem Kino kommt der Großteil dieser Menschen an unserem Shop vorbei, der dank des Spots schneller erkannt und zugeordnet werden kann", sagt Ronald Jacobs von Kurt Frozen Yogurt.



Die Tarife richten sich nach der Sekundenlänge des Spots, der Anzahl der Säle/Kinos und der Laufzeit. Eine durchschnittliche regionale Kampagne läuft in einem Kino rund zwei bis drei Monate und kostet rund 1500 Euro. Im Gegensatz dazu kostet das größte nationale Buchungspaket (mit 300 Sälen) für sieben Tage laut Cinecom rund 12.000 Euro.

Kino steht für Kreativität und Imagewerbung

Kinowerbung steht bei den Werbekunden für Imagewerbung, beim Publikum sind unterhaltsame, kreative Spots beliebt. Bei der kreativen und technischen Umsetzung können sich Betriebe professionelle Hilfe holen - denn auch für Kleinbetriebe gelten die technischen Mindeststandards der Kinoleinwand. Für die Produktion eines 10-Sekunden-Spots müssen Unternehmen laut Kindermann mit Kosten ab 260 Euro (ohne Ton) rechnen.



Zusätzlich können Werbeaktivitäten abseits der Kinoleinwand gebucht werden: von Gewinnspielen oder Samplings bis hin zum Bedrucken von Kinotickets oder Popcorn-Tüten.



Kinowerbung in Österreich



In Österreich gibt es rund 150 Kinos und 560 Kinosäle. Mehrsaalkinos haben ein breites Publikum, Arthouse und Programmkinos zeigen Nischenfilme. Die Anzahl der Kinobesucher ist 2011 um 1,9 Prozent auf 16,8 Millionen gesunken. Den größten Anteil haben die 20- bis 29-Jährigen. 2011 wurden hierzulande laut Focus Media Research 14 Millionen Euro für Kinowerbung ausgegeben. In den ersten acht Monaten betrugen die Kino-Bruttowerbewerte 7,36 Millionen Euro, neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Für Oktober 2012 bis März 2013 rechnet Focus mit einem Rückgang um 0,7 Prozent.