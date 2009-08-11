Werbung für Gemüse, bitte!

Überhaupt sorgt die Werbeindustrie beim Thema Ernährung oft für Kopfschütteln. Und das nicht nur, wenn Frauen mit Traumkörpern für Schokolade oder Limonaden werben, die sie wohl selbst kaum bis nie konsumieren. Oder ein Werbesport gegen jugendlichen Alkoholkonsum durch eine nachfolgende Bierwerbung karikiert wird. Übrigens: Wann haben Sie zuletzt Werbung für ein wirklich gesundes Lebensmittel gesehen - abgesehen von steirischen Äpfeln? Eben.