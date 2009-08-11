Werbung für Gemüse, bitte!

Haben Sie ihn auch gesehen, DEN Film zum Thema Ernährung? ATV hat jetzt die Kult-Doku "Super Size Me" wiederholt, in der sich Morgan Spurlock 30 Tage lang ausschließlich durch McDonalds-Produkte regelrecht krank isst. Starker Tobak für eine Generation, die mit Fast Food aufgewachsen ist. Es wirkte übrigens sehr ironisch, dass in den Werbepausen vor allem Essen vorkam.
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Überhaupt sorgt die Werbeindustrie beim Thema Ernährung oft für Kopfschütteln. Und das nicht nur, wenn Frauen mit Traumkörpern für Schokolade oder Limonaden werben, die sie wohl selbst kaum bis nie konsumieren. Oder ein Werbesport gegen jugendlichen Alkoholkonsum durch eine nachfolgende Bierwerbung karikiert wird. Übrigens: Wann haben Sie zuletzt Werbung für ein wirklich gesundes Lebensmittel gesehen - abgesehen von steirischen Äpfeln? Eben.