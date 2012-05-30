Werbung im Ausnahmezustand

Wien. Nächste Woche herrscht im burgenländischen Nickelsdorf wieder Ausnahmezustand, wenn tausende Musikfans zum Nova Rock pilgern. Für Marken bieten Festivals eine ideale Bühne, um sich einer jungen Zielgruppe zu präsentieren - wobei viele Unternehmen einen direkten Nutzen für die Gäste bieten wollen, statt plump mit Plakaten zu werben.



Besonders die Hygiene und die Notdurft kann bei Festivals zum Problem werden - wenn sich lange Schlangen vor den Sanitärwägen bilden und die Sauberkeit zu wünschen übrig lässt. Axe nimmt sich daher der Körperpflege an: Auf dem Hauptareal werden am Nova Rock Duschkabinen in Form von Axe-Duschgels aufgestellt, die die Besucher gratis benutzen können. Als Zuckerl erhalten die Gäste Duschgel und Handtuch geschenkt. "Mit einem Paket aus komfortablen Duschen und den Axe-Duschgels in unmittelbarer Nähe zu den Bühnen realisieren wir eine direkte Produkterfahrung der Zielgruppe mit unseren aktuellen Produkten", sagt Hendrik Wruck, Brand Manager Axe von Unilever Deutschland.

VIP-WCs mit rotem Teppich

Wer genug von Dixi-Klos am Campingplatz hat, dem stehen wie schon im Vorjahr beim Frequency Festival von 16. bis 18. August in St. Pölten "Luxus"-Toiletten der Bank Austria zur Verfügung. Am Rande des Bühnenareals leitet ein roter Teppich die Besucher in die VIP-WCs mit fließendem Wasser, Flachbildschirm und Toilettartikeln. Die Bank Austria ist bereits seit dem Start des Frequency Festivals mit an Bord. "Die Marke MegaCard als Jugendkonto der Bank Austria bietet durch die ungewöhnliche Vorort-Präsenz einen Mehrwert und schafft so den Imagetransfer zur Bank", sagt Bank-Austria-Pressesprecher Matthias Raftl.



Lange Schlangen sind auch vor dem Persil-Stand in Form einer Waschmaschine üblich, der heuer am Nova Rock, auf dem Frequency und beim Beachvolleyball Grand Slam Klagenfurt vor Ort sein wird. Beim Wäscheservice können Festivalbesucher ihr T-Shirt abgeben und erhalten es am nächsten Tag kostenlos frisch gewaschen und gebügelt zurück. Dazu gibt es Verlosungen von T-Shirts mit witzigen Sprüchen. "Wir sehen Sport- und Musikveranstaltungen als eine gute Gelegenheit, bei der jungen Zielgruppe einen ersten Kontakt zur Marke herzustellen und diese mit einem jungen, positiven Image aufzuladen. Abseits von klassischer Werbung sehen wird das Persil Wäscheservice als stimmig für Festivals, wo es ja schon auch mal ein bisschen wilder zugehen kann", sagt Annika Langer, Brand Managerin bei Henkel in -sterreich.

Last-Minute-Campingsessel

Der Sportartikelhändler Sports Experts ist nach der Premiere im Vorjahr heuer wieder offizieller Ausstatter beim Novarock und Frequency. Von einem Geländewagen mit integriertem Verkaufszelt werden Campingartikel und ein Festival-Package aus Zelt, Matte und Schlafsack feilgeboten. "Im Vorjahr haben wir von unserem Faltstuhl an einem Tag rund 2000 Stück verkauft", sagt Michael Rumerstorfer, Marketingleiter von Sports Experts. "Als Festivalpartner kommen wir sehr nah mit unserer jungen Zielgruppe in Kontakt."



Auch heiraten auf einem Musikfestival ist heuer möglich: Erstmals können Besucher auf dem Nova Rock vor dem Ottakringer Brau-Altar "den Bund fürs Festival schließen", heißt es von der Wiener Brauerei. Bei einem Gewinnspiel werden Flitterwochen verlost - auf einem internationalen Festival.