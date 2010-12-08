Werbung in Einkaufszentren fährt jetzt mit dem Aufzug

Künftig sollen die Werbeflächen nicht nur für die Kommunikation des Centers genutzt werden, sondern auch von Markenherstellern sowie von Shopbetreibern gebucht werden können, die Konsumenten kurz vor dem Einkauf mit ihren Markenbotschaften konfrontieren wollen.



Die neue Werbeform setzt auf den Überraschungseffekt und lebt daher von kreativen Ideen: Ein Scheidungsanwalt warb beispielsweise am Lift mit einem Paar, das sich beim Öffnen der Türen trennte.



Was in Kanada und in den USA schon seit längerem Aufmerksamkeit erregt, soll sich in den nächsten Monaten auch in Österreich verbreiten: "Mein Ziel ist es, bis spätestens 2012 die Top-Einkaufszentren jedes Bundeslandes exklusiv unter Vertrag zu haben", sagt Heike Fischer, die Geschäftsführerin von ElevAd, einer Marke der Agentur All In Marketing.