Werbung um jeden Preis?

Mit einer Ausnahme: mit einem dunkelhäutigen Mann - worauf dann prompt der Spruch von der Notwendigkeit der Stärkung der Abwehrkräfte folgt. Ein Schelm, wer hier an unterschwelligen Rassismus denkt? Die sonst so alerten Wächter über die political correctness hat das bisher nicht erregt. Und auch im ORF scheint’s niemanden zu stören, ebenso wenig wie die Werbeeinschaltung, die sahnige Süßigkeiten bewirbt, und in der ein Vater seinem Sohn das Lügen beibringt.



Lächerliche Beckmessereien, wo doch der ORF derzeit jeden Werbe-Euro wie einen Bissen Brot braucht?