Werbung und Wirklichkeit

So viel zur US-Serie "Mad Men", die mittwochs genießen kann, wer ZDFneo empfängt. Die Wirklichkeit ist anders. Wien ist nicht New York, 2010 eine andere Welt. Die Frauen wollen nicht mehr kochen, die Praktikanten der Werbebranche haben für Sex keine Zeit. Sie werden von ihren cholerischen Chefs mit Energy-Drinks rund um die Uhr für Arbeit gefügig gemacht. Im Meer der Krise haben die Wale an Wasser verloren. Sie drohen zu stranden. Die Lutz-Familie ist noch da und braucht einen weiteren XXX-Spot. Herrje - nicht schon wieder!



Langsam will niemand mehr von seiner Verdauung erzählen. Auch nicht für Geld. Für Sätze wie "Ich fühl mich jetzt leichter" steigen die Gagen. Die Ideen für derlei Geständnisse schwinden hingegen, vom Budget ganz zu schweigen. Eine Frage durchbricht die Stille im Kreativbüro: Wie hätte Don Draper gehandelt? Was hätte er gemacht? Doch seine Asche, sie gibt keine Antwort.