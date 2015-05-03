Wetten auf den Namen der Prinzessin

Eigentlich hat die Welt andere Sorgen, und die Briten sind auch nicht auf Rosen gebettet. Dennoch ist das Thema Nummer eins auf den britischen Inseln wie im Internet heute der Name der Tochter von Kate und William



Nach dem ersten offiziellen Termin, nur zehn Stunden nach der Geburt, ist die neugeborenene Prinzessin von Cambridge vor allem mit Schlafen und Wachsen beschäftigt, während royale Untertanen, Buchmacher, internationale Aristokratie-Nostalgiker und Spaßvögel ihren zukünftigen Vornamen diskutieren. Bei den Wettanbietern liegen Alice, Elizabeth und Charlotte für das fünfte Urenkel von Königin Elizabeth gut im Rennen.



Hauptberufliche Palastbeobachter gehen davon aus, dass es der Namen frühestens am Montag bekanntgegeben wird, wenn sich William und Kate mit der Queen treffen. Der Termin bei der Oma in Sandringham in Norfolk wäre ein geeigneter Anlass für Bekanntgabe.



Amtlicher Hintergrund

Die neue Nummer vier der britischen Thronfolge war am Samstag um 8.34 Uhr Londoner Zeit im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington geboren. Kate lag etwas mehr als zweieinhalb Stunden in den Wehen. Während der Geburt war William an ihrer Seite.



Die Familie verbrachte bereits die erste Nacht zu viert wieder zu Hause im Londoner Kensington-Palast. Danach wollen sich die königlichen Herrschaften wieder auf den Landsitz Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk zurückziehen.