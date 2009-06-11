Wetten in der Endlosschleife

Morgen ist es wieder einmal soweit: Der blondbärtige (oder wird er diesmal rasiert sein?) Thommy der Nation wettet in der mittlerweile 182. Ausgabe von "Wetten, dass . . .?" auf Mallorca - und wieder wird das übliche Sammelsurium an internationaler und deutscher Prominenz auf die Gottschalk-Couch mümmeln.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Otto wird wieder Ottifanten malen und "Hahahh!" schreien; Herr Gottschalk (in einem neuen modischen Fauxpas) wird Michelle Hunziker abbusseln und Placido Domingo vergöttern; irgendwelche Schweizer, Deutsche und Österreicher werden skurrile Wetten präsentieren - und nach zweieinhalb Stunden (dass überzogen wird, hat ja Tradition) wird uns das Gefühl beschleichen, dass wir gerade eben eigentlich nix Neues gesehen haben. Wetten, dass Sie es trotzdem schauen? Am besten mit einem Sackerl Goldbären als Proviant.