Wetten in der Endlosschleife

Otto wird wieder Ottifanten malen und "Hahahh!" schreien; Herr Gottschalk (in einem neuen modischen Fauxpas) wird Michelle Hunziker abbusseln und Placido Domingo vergöttern; irgendwelche Schweizer, Deutsche und Österreicher werden skurrile Wetten präsentieren - und nach zweieinhalb Stunden (dass überzogen wird, hat ja Tradition) wird uns das Gefühl beschleichen, dass wir gerade eben eigentlich nix Neues gesehen haben. Wetten, dass Sie es trotzdem schauen? Am besten mit einem Sackerl Goldbären als Proviant.