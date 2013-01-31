When the RZ Pellets go marching in

Was unterscheidet europäischen Fußball von American Football? Auf alle Fälle ist der US-Sport, zumindest was die Erfindung origineller Vereinsnamen betrifft, um einiges kreativer. Sperrige, meist von unbekannten Firmen zwangsverordnete Zusätze wie "RZ Pellets" oder Vereinskürzel wie "SPVGG" sind dort ein absolutes No Go. Kein Wunder. Das klingt nicht nur fad, sondern versteht auch keiner.



Keine Ausspracheprobleme wird dagegen der Stadionsprecher in New Orleans haben, wenn er am Sonntag bei der Superbowl vor unzähligen jubelnden Fans die beiden besten Teams des Landes willkommen heißen wird. "49ers" oder "Ravens" klingt doch gleich viel besser als FC San Francisco oder Budweiser Baltimore?



Und wer’s glaubt oder nicht: Die meisten Spitznamen der NFL-Klubs ergeben sogar Sinn. Die San Francisco 49ers etwa haben ihren Klubtitel im Andenken an die Goldsucher, die 1849 nach Kalifornien strömten, gewählt. Und die Baltimore Ravens ließen sich durch ein bekanntes Gedicht von Edgar Allan Poe (der 1849 in Baltimore starb) inspirieren.



Aber es gibt auch andere, teils amüsante Wortschöpfungen. So besteht zwischen den New York Jets und dem Lokalflughafen La Guardia genauso ein Zusammenhang wie zwischen den Cleveland Browns und ihrem ersten Trainer und Manager namens - erraten - Paul Brown. Ebenfalls nach einer Person, den Bisonjäger Buffalo Bill Cody, benannt haben sich 1947 die Buffalo Bills - und zwar nach einem Namenswettbewerb.



Dass man die Fans bei der Wahl eines Namens befragte, kam vor, die Regel war es aber nicht. In den meisten Fällen waren es die Besitzer, die ihren Klubs einen pfeffrigen Namen verpassten. Minnesota Vikings zum Beispiel oder Chicago Bears. Kreativität bewies dagegen John Mecom, als er am Allerheiligentag 1966 die New Orleans Saints ins Leben rief. Ihr Marschlied "When the saints go marching in" ist heute legendär. Da könnte sich Europa ruhig eine Scheibe abschneiden.