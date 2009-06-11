WHO: 28.000 Fälle von Schweinegrippe

141 der Erkrankten sind gestorben. Der Schwerpunkt liegt in Nordamerika mit mehr als 21.000 Fällen.



Die Experten der WHO sehen dies als einen verhältnismäßig milden Verlauf. Bei der letzten großen Pandemie 1968, der Hongkong-Grippe, sollen rund eine Million Menschen gestorben sein. 1968 war auch das letzte Mal, dass die WHO die Pandemie-Stufe 6 ausgerufen hat.



Die weitere Entwicklung lässt sich nicht voraussagen. Eine starke Zunahme der Erkrankungen mit dem Beginn der Grippesaison in Europa und Nordamerika gilt als eine realistische Möglichkeit.



Weltweite Zahlen



Bisher haben laut WHO folgende Länder über 100 Fälle gemeldet:



23



LandFälleTote



USA1321727



Mexiko5717106



Kanada24464



Chile16942



Australien12240



Großbritannien6660



Japan4850



Spanien3310



Argentinien2350



Panama2210



Die tatsächlichen Zahl der Infizierten in Nordamerika schätzt das Fachmagazin New Scientist allerdings zehnmal so hoch ein.



Die Situation in Europa



In Europa hat bislang Großbritannien die meisten Erkrankungen gemeldet. Die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) sprach sich für europäische Absprachen bei der Herstellung von Impfstoffen aus. Ansonsten drohten die EU-Länder zum "Spielball der Pharmaindustrie" zu werden.