WHO: 28.000 Fälle von Schweinegrippe

Tatsächliche Zahl vermutlich viel höher | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach jüngsten Daten seit Ende April 27.737 Schweinegrippefälle in 74 Ländern registriert.
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141 der Erkrankten sind gestorben. Der Schwerpunkt liegt in Nordamerika mit mehr als 21.000 Fällen.
Die Experten der WHO sehen dies als einen verhältnismäßig milden Verlauf. Bei der letzten großen Pandemie 1968, der Hongkong-Grippe, sollen rund eine Million Menschen gestorben sein. 1968 war auch das letzte Mal, dass die WHO die Pandemie-Stufe 6 ausgerufen hat.
Die weitere Entwicklung lässt sich nicht voraussagen. Eine starke Zunahme der Erkrankungen mit dem Beginn der Grippesaison in Europa und Nordamerika gilt als eine realistische Möglichkeit.
Weltweite Zahlen
Bisher haben laut WHO folgende Länder über 100 Fälle gemeldet:
23
LandFälleTote
USA1321727
Mexiko5717106
Kanada24464
Chile16942
Australien12240
Großbritannien6660
Japan4850
Spanien3310
Argentinien2350
Panama2210
Die tatsächlichen Zahl der Infizierten in Nordamerika schätzt das Fachmagazin New Scientist allerdings zehnmal so hoch ein.
Die Situation in Europa
In Europa hat bislang Großbritannien die meisten Erkrankungen gemeldet. Die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) sprach sich für europäische Absprachen bei der Herstellung von Impfstoffen aus. Ansonsten drohten die EU-Länder zum "Spielball der Pharmaindustrie" zu werden.