"Who is who" im Ferialjob

1. Ferialpraktikanten



- Praktikanten im Zuge einer Berufsausbildung (z.B. im Hotel- und Gastgewerbe oder im Baugewerbe). Sind keine "echten" Dienstnehmer: ohne arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten (außer kollektivvertraglich vorgesehen). Bloß organisatorisch in den Betrieb eingegliedert. Kein Urlaubsanspruch, keine Sonderzahlungen, kein bezahlter Krankenstand.



Entgelt: Taschengeld (etwa wie eine Lehrlingsentschädigung).



Lohnsteuer: fällt meistens nicht an.



Sozialversicherung: anmeldepflichtig; bei Geringfügigkeit nur Unfallversicherung (SV-Gruppe D 2 p).



2. Ferialarbeitnehmer



- meistens fälschlich als Ferialpraktikanten bezeichnet, häufig Werkstudenten. Echte Dienstnehmer mit allen arbeitsrechtlichen Rechten und Pflichten (Kündigungsfrist!). Volle Eingliederung in den Betrieb, häufig mit befristetem Dienstverhältnis.



Entgelt: Lohn oder Gehalt mit (anteiligen) Sonderzahlungen.



Lohnsteuer: je nach Bezugshöhe.



Sozialversicherung: anmeldepflichtig und volle Beitragshöhe; bei Geringfügigkeit nur Unfallversicherung.



3. Volontäre



- zeitlich begrenzte Mitarbeit im Betrieb um (künftigen) Beruf oder Branche kennenzulernen ("Schnupperlehre"). Stellung im Betrieb wie Ferialpraktikant.



Entgelt: Taschengeld (etwa wie eine Lehrlingsentschädigung).



Lohnsteuer: fällt meistens nicht an.



Sozialversicherung: keine SV-Pflicht, aber Unfallversicherungspflicht (diesfalls direkt bei der Unfallversicherungsanstalt anzumelden!). Weitere zu beachtende Vorschriften: Jugendschutzbestimmungen, Ausländerbeschäftigung.