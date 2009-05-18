Wichtige Stabilität

So attraktiv die Premier League auch sein mag, so richtig spannend ist sie nie, denn es sind jedes Jahr dieselben Vereine, die um die Meisterschaft spielen. Nicht anders ist es in Spanien, Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern. Die deutsche Liga stellt eine absolute Ausnahme dar.
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Die Hälfte der Klubs hegt Meisterfantasien. So spannend das sein mag, wirklich gut ist das für die Vereine selbst nicht. Eine Stabilität in der Liga und klar definierte Hierarchien sind wichtig, um langfristige Pläne durchziehen zu können. Österreichs Bundesliga hat genau diese Stabilität zuletzt gefehlt, weil kleine Klubs mit großen Zielen und noch mehr Schulden alles durcheinander gewirbelt haben. Die Liga scheint aber zur Ruhe und zu neuen, dafür längerwährenden Hierarchien gefunden zu haben. Auch wenn sie vielleicht etwas langweiliger geworden ist.