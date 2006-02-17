"Wichtiger Schritt für Wachstum"

Der Ökonom gibt Felderer allerdings Recht: Soll Europas Wirtschaft wachsen, müsse der Binnenmarkt gestärkt werden. "Der Status quo war schlecht, weil die Hemmnisse vor allem für Kleingewerbetreibende zu groß waren", sagt Breuss. Die sinkenden Handelshemmnisse werden der europäischen Wirtschaft laut Felderer gut tun. Mehr Wettbewerb sei der Schlüssel zu mehr Wachstum: "Wenn Europa im Dienstleistungssektor nicht mehr Wettbewerb bekommt, werden wir weiter hinter den USA bleiben", sagte Felderer gestern, Donnerstag, vor Journalisten.



Österreich werde jedenfalls von der Regelung profitieren, sagt Breuss: "Das ist ja keine Einbahnstraße. Es werden mehr Österreicher im EU-Ausland arbeiten als umgekehrt." Die Sorge der Gewerkschaften vor einem Sozialdumping teilen Breuss und Felderer nicht. Werde eine ausländische Firma beispielsweise im Baugewerbe in Österreich tätig, dürfe diese etwa den Kollektivvertrag nicht unterbieten.