Wickel statt Wiesn

Es könne nicht sein, dass der FC Bayern 13 Punkte hinter der Tabellenführung hänge. Es kann. Genauso wie Mainz Spitzenreiter sein kann, in Österreich Aufsteiger Innsbruck die Großklubs abgehängt hat, Real Madrid und der FC Barcelona in Spanien hinter Villarreal und Valencia liegen und Liverpool in England einen Abstiegsplatz innehat. Auf lange Sicht werden immer die Großklubs vorne sein, zwischenzeitlich werden es aber immer die Kleinen sein, die die Spannung aufrecht erhalten und das Geschäft beleben. Dem kann sich auch der große FC Bayern nicht verschließen. Nicht einmal durch die Absage des Oktoberfest-Besuchs.