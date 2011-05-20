Wider jegliche Vernunft

Dass Hans Grugger jemals die Chance haben würde, laut über ein Comeback nachzudenken, hat nach seinem Horrorunfall in Kitzbühel niemand für möglich gehalten. Dass er nun tatsächlich daran arbeitet, wie er in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" am Sonntag verrät, mag manchen als verrückt erscheinen. Immerhin ist er in seiner Skifahrerkarriere nicht einmal unglücklich gestürzt. Seine Krankenakte kann Bücher füllen und der Kitzbühel-Sturz je nach Einstellung als Wink des Schicksals oder Warnschuss interpretiert werden. Andererseits ist es einem Sportler, der sein Leben darauf aufgebaut hat, nach Bestleistungen zu streben, und der dann jäh aus diesem Trott herausgerissen wurde, nicht zu verdenken, wenn er wieder dorthin zurückwill. Vernünftig ist das vielleicht nicht. Aber Vernunft ist das, was man im Spitzensport ohnehin am wenigsten finden wird.