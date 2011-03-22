Widerspruch zur Wiederwahl

Sollten sich Europas Fußballverbände auf die Zentralvermarktung der Qualifikationsspiele einigen, wird ein schönes Bisschen mehr Geld in den Fußball fließen. Dabei ist es ja nicht so, dass diese Sportart gerade in Europa - sowohl im Klub- als auch im Nationalteambereich - unter chronischer Unterfinanzierung leiden würde. Dass dort, wo es viel zu verteilen gibt, vor allem im Sport nicht immer Augenmaß und Verantwortung regieren, ist keine neue Erkenntnis.