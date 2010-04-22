Widersprüche

Der Football-Star wurde im März von einer Frau der sexuellen Belästigung beschuldigt, die Staatsanwaltschaft sah dann allerdings von einer Anklage ab. War anscheinend nichts dahinter. Oder doch? Das Urteil seines Teams Pittsburgh Steelers legt Letzteres nahe, denn nun wurde Roethlisberger wegen des Vorfalls für sechs Spiele suspendiert und bekommt für die Dauer seiner Sperre kein Gehalt. Was jetzt? Unschuldig? Dann ist die Suspendierung kaum zu rechtfertigen. Schuldig? Dann erübrigen sich ohnehin jegliche Worte.