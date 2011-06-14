Widersprüche im Ansatz

Der Ansatz, mit der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern auch den Dialog zu fördern, ist da grundsätzlich nicht blöd. Allerdings werden diese Mitarbeiter aufgrund der übrigen Maßnahmen bei den Fans, für deren Betreuung sie primär engagiert werden, einen schweren Stand haben. Einen Parallelkurs zwischen Repression und Dialog hat zuvor noch kein Verein eingeschlagen. Ob dieser, an sich widersprüchliche Ansatz Ausschreitungen im Stadion verhindern kann, wird interessant zu beobachten sein.