Wie das All unser Leben beeinflusst

Seit dem ersten bemannten Raumflug 1961 und seit 1969 der erste Mensch den Mond betrat, fördert die UNO die internationale Zusammenarbeit zur Nutzung des Weltraums. In den vergangenen 50 Jahren haben die Weltraumaktivitäten in Hinblick auf unvorhergesehene technische Fortschritte und geopolitischer Veränderungen eine beträchtliche Entwicklung durchgemacht. Die Hauptaufgabe des Ausschusses der UNO für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS) ist es, die friedliche Durchführung aller internationalen Aktivitäten im Weltraum zu gewährleisten.



Das in Wien angesiedelte Büro der UNO für Weltraumfragen (UNOOSA) arbeitet gemeinsam mit seinen Partnern daran, die Vorteile des Alls zur Erde zu bringen und den scheinbar fernen, abstrakten Weltraum für Menschen weltweit nutzbar zu machen.



Während einer Katastrophe kann zum Beispiel die neueste Information den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Satelliten liefern verlässliche und schnelle Kommunikation, Beobachtung und Positionsbestimmung, besonders wenn die Infrastruktur auf dem Boden zerstört ist. Die UNO unterhält bei Katastrophen eine 24-Stunden-Hotline für Anfragen zu Satellitenbildern, so wie vor kurzem nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima.



Das geschieht innerhalb der UNO-Plattform für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen (UN-Spider), eines Programms, an dem auch Österreich maßgeblich beteiligt ist.



Die Anwendung von Satelliten ist auch in Verbindung mit dem Klimawandel unerlässlich, da sie bei der Umrundung der Erde unvergleichliche Ansichten liefern. Satelliten erlauben den Klimaforschern, die Dynamiken des Eises auf den Polarkappen und auf den Gletschern in Asien, Amerika und Europa zu vergleichen; Meeresspiegelschwankungen in den Küstengebieten zu beobachten; wesentliche Klimavariablen zu eruieren; und Veränderungen bei den Kohlenstoffbeständen und die Schadensanfälligkeiten von Gesellschaften, die den Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt sind, aufzuspüren.



Die UNO unterstützt Entwicklungsländer, um zu gewährleisten, dass diese Technologien jedermann zur Verfügung stehen, und um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. UNOOSA organisiert weltweit Trainingskurse, Workshops und Seminare und bietet für die Teilnehmer aus Entwicklungsländern finanzielle Unterstützung.



Ein anderes Beispiel ist die Unterstützung von Ländern bei weltraumgestützten Anwendungen im Kampf gegen die Verbreitung von Krankheiten. Telemedizinische Anwendungen ermöglichen Experten, mit Patienten und Ärzten in entlegenen und ländlichen Gebieten in virtuellen Kontakt zu treten.



Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie uns Weltraumtechnologie täglich das Leben zu erleichtern hilft. Die Zukunft der Menschheit hängt von den kontinuierlichen Anwendungen der Weltraumtechnologie und der friedlichen Nutzung des Alls ab.



Mazlan Othman ist Direktorin des Büros der Vereinten Nationen für Weltraumfragen (UNOOSA)