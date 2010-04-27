Wie ein Film ins Leben eingreift

Die Musik, die irren Schnitte, die Schreie, das Blut. Für viele war danach tatsächlich Duschen nicht mehr dasselbe wie vorher: Die Assoziation dieser Erinnerung mit dem Duschvorhang ist seitdem allgegenwärtig, und es ist vermutlich nicht nur ein modischer Trend, dass in modernen Duschen gerne Glastüren eingebaut werden: Nicht weil man dann so nett hineinsieht. Man will hinaussehen!



Es ist auch fünfzig Jahre später noch immer genial, dass Hitchcock das Gefühl des Ausgeliefert-Seins in der Dusche erkannte und seine Szene darauf aufbaute. Immerhin macht der Entzug der beiden Sinneswahrnehmungen Sehen und Hören (man sieht nichts und hört aufgrund des Rauschens wenig) klarerweise Angst. Das spricht offenbar ganz elementare Urinstikte an, die das Duschen entsprechend unangenehm machen können. Aber so unangenehm wie nach "Psycho" ist es nie. Vielen Dank dafür, Alfred!



Darauf ein Vollbad!



Siehe auch:45 Sekunden kollektiver Horror