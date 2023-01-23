Wie Elefanten den Planeten retten könnten

Ähnlich wie Förster dünnen Elefanten den Wald aus und sorgen dafür, dass bevorzugte Arten besser wachsen können. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Saint Louis University im US-Bundesstaat Missouri. Die Tiere spielen ihnen zufolge eine Schüsselrolle bei der Schaffung von Wäldern, die mehr atmosphärischen Kohlenstoff speichern und damit die Artenvielfalt in Afrikas Regenwäldern erhalten. Bei einem Aussterben der stark gefährdeten Elefanten würde der zweitgrößte Regenwald der Erde zwischen sechs und neun Prozent seiner Fähigkeit verlieren, Kohlenstoff zu binden, was die Erwärmung des Planeten verstärken würde.



"Elefanten werden seit Jahrtausenden von den Menschen gejagt. Infolgedessen sind die afrikanischen Waldelefanten stark gefährdet", skizziert Hauptautor Stephen Blake von der Saint Louis University. Ihre Bedeutung für den Klimaschutz könnte möglicherweise ihre Rettung sein, hofft der Biologe.



Im Wald haben einige Bäume leichtes Holz - Bäume mit geringer Kohlenstoffdichte -, während andere schweres Holz (Bäume mit hoher Kohlenstoffdichte) produzieren. Bäume mit geringer Kohlenstoffdichte wachsen schnell und erheben sich über andere Pflanzen und Bäume, um ans Sonnenlicht zu gelangen. Bäume mit hoher Kohlenstoffdichte hingegen wachsen langsam, brauchen weniger Sonnenlicht und können auch im Schatten wachsen. Elefanten und andere Megaherbivoren beeinflussen den Bestand dieser Bäume, indem sie sich verstärkt von den Gewächsen mit geringer Kohlenstoffdichte ernähren, die schmackhafter und nahrhafter sind als die anderen Arten, erklären die Forscher in der im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" (Pnas) erschienen Studie.

Wald wird ausgedünnt

Dadurch werde der Wald ausgedünnt, was das Wachstum der bevorzugten Arten fördert. Diese Ausdünnung verringert nämlich die Konkurrenz zwischen den Bäumen und sorgt für mehr Licht, Platz und Bodennährstoffe, damit die kohlenstoffreichen Bäume besser gedeihen können.



"Elefanten fressen viele Blätter von vielen Bäumen, und sie richten dabei großen Schaden an", so Blake. "Sie reißen die Blätter von den Bäumen, reißen ganze Äste ab oder entwurzeln Jungbäume. Aber unsere Daten zeigen, dass die meisten dieser Schäden an Bäumen mit geringer Kohlenstoffdichte entstehen. Wenn es viele Bäume mit hoher Kohlenstoffdichte gibt, ist das ein Konkurrent weniger, der von den Elefanten eliminiert wird."