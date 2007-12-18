Wie fragwürdig Schulnoten sind

Mit Vorsicht, da noch einige Daten auszuwerten sind, deutete Spiel an, dass in Österreich die Notengebung in der Schule in Frage zu stellen sei. So könne das eher von Mädchen geübte "Wohlverhalten in der Schule" bessere Noten bringen, während Burschen sich über Leistungen - und nur darum gehe es dann beim Test - bewähren müssen. Laut Hahn führe das "zu einer Verfälschung der Wertigkeit". Das Ergebnis ist, dass Burschen bei gleichen Noten oft ein größeres Wissen aufweisen und dann bei Tests entsprechend punkten können.



An den drei heimischen Medizin-Unis waren unter den Bewerbern rund 57 Prozent Frauen. Unter den nach dem Test Aufgenommenen befanden sich in Wien und Innsbruck, wo der Schweizer Eignungstest EMS angewendet wird, nur noch 44 Prozent Frauen, in Graz, das einen eigenen - mehr auf Wissen als auf bestimmte Eignungen abgestimmten - Test anwendet, noch 49 Prozent.

Erfolgreichere Deutsche

Die Studie beruht auf Fragebogen, die von den Teilnehmern ausgefüllt wurden, und den Testergebnissen, wobei, was Spiel bedauerte, die einzelnen Fragestellungen nicht preisgegeben wurden und daher nicht in die Auswertung einbezogen werden konnten. Eindeutig zeigte sich: Je höher die Schulbildung der Eltern, umso besser die Testleistungen. Wer im Test erfolgreicher war, hatte im Durchschnitt auch die besseren Schulnoten. Die Erfolgreichen hatten auch schon häufiger Erfahrungen mit Zulassungstests und sich dementsprechend besser darauf vorbereitet.



Im Durchschnitt sind es die Deutschen, die schon häufiger zu solchen Tests angetreten sind und öfter Eltern mit höherer Schulbildung haben. Ihnen ist auch das Medizinstudium wichtiger als den Österreichern.



Das schlechtere Abschneiden von Frauen oder Personen mit weniger gebildeten Eltern zeigte sich auch bei den Deutschen, aber in viel geringerem Maß als bei den Österreichern. Der Besuch einer Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt führte, wie Spiel betonte, nur bei den deutschen, nicht aber bei den österreichischen Frauen zu einem besseren Testergebnis.



Minister Hahn bekannte sich grundsätzlich zu den Aufnahmetests. Die Drop-out-Rate in Medizin sei von rund 50 Prozent auf derzeit unter 20 Prozent gefallen. Er will aber auf jeden Fall Maßnahmen setzen.



Kurzfristig sollen die Vorbereitungsmöglichkeiten auf den Test verbessert werden: durch die Gelegenheit zu Probetests (vor allem für Innsbruck und Wien), durch mehr Informationen über den Stoff und die einschlägige Literatur (vor allem für Graz). Mittelfristig will Hahn gemeinsam mit den Schweizer Urhebern den EMS verbessern. Und langfristig müsse beim Benotungswesen im höheren Schulwesen angesetzt werden, an der Uni werde jedenfalls "niemand mehr durchgetragen".



Derzeit warten an den Medizin-Unis rund 350 Studenten trotz erfolgreich absolvierter Prüfungen mangels Plätzen auf die Fortsetzung ihrer Ausbildung.