Wie Frauen lernen sich durchzusetzen

Die Seminare finden in Salzburg, Oberallgäu, auf der Insel Rügen und an der Nordsee statt. In den Seminaren behandeln Cremer-Altgeld, die auch als Markt- und Sozialforscherin tätig ist, und Ihlefeld-Bolesch, Gleichbehandlungsbeauftragte der Deutschen Telekom, Themen wie Stressbewältigung, Bewusstmachen persönlicher Begabungen, Durchsetzungskraft sowie Selbstsicherheit und wollen den Teilnehmerinnen Mut machen, aus persönlichen "Sackgasse"-Situationen herauszufinden. Der Grund, warum es Frauen häufig bei aller Qualifikation nicht schaffen, Machtpositionen zu erlangen, liege vor allem in ihrer Jahrhunderte lang tradierten Sozialisation. Die Karrierefolgen seien, dass Frauen meinen, allein auf Grund ihrer Leistungen befördert zu werden und Misserfolge meist nur mit der eigenen Unzulänglichkeit begründen.



Informationen: Institut für Management und Evolution, Schloss Bedburg, D-50181 Bedburg, Tel.: 0049/22 72/93 84 95, Fax: 0049/22 72/93 84 93