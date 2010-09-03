Wie geht Europa mit Migration um?

Das Ziel von "eurotours 2010" ist es, an Ort und Stelle zu recherchieren, wie die Menschen in den jeweiligen Mitgliedstaaten mit Migration und Integration umgehen. Sei es zum Beispiel in den südlichen Staaten der Union die Frage der Bootsflüchtlinge, in Frankreich das Zusammen- oder Nebeneinanderleben in den Banlieues oder im Baltikum der Umgang mit der russischen Minderheit, um nur einige zu nennen - quer durch Europa beschäftigen die Themen Migration und Integration. Jeder EU-Staat verfolgt dabei eigene Wege in der Lösung der Probleme hin zu einem besseren Miteinander. Beispiele, wie es funktionieren kann, aber auch kritische Hinterfragungen soll "eurotours 2010" liefern. Durch ihre Recherchen und Arbeit vor Ort zeichnen die 26 Journalisten eine Collage ihrer ganz persönlichen Eindrücke und Erlebnisse auf die europäische Landkarte und haben dabei auch immer ihre Erfahrungen aus Österreich im Hinterkopf. Nachzulesen ist diese "Landkarte" auf der Facebook-Fanseite von "Eurotours 2010". Konstanze Walther von der Wiener Zeitung wird kommende Woche aus Malta berichten.



Abseits von den Beiträgen der Journalisten sind auch Herr und Frau Österreicher eingeladen, ihre Erfahrungen mit Migration und Integration in anderen Ländern mitzuteilen.



Info:



"Eurotours 2010" ist ein Projekt der österreichischen Europa-Partnerschaft

a9 mit Unterstützung durch die Österreichische Medienakademie / "Kuratorium für Journalistenausbildung":www.kfj.at. Die Europa-Partnerschaft der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der Republik Österreich existiert seit 2008. Ihr Ziel ist es, durch Projekte wie "Eurotours 2010" das Wissen über Belange der Europäischen Union zu stärken. Ihr jährliches Budget beträgt 300.000 Euro und wird aus Gemeinschaftsmitteln der Europäischen Union finanziert.

Links zum Thema:Europa-Partnerschaft



+++ Facebook-Seite von Eurotours 2010