Wie glücklich sind die Kunst-Unis!

Das offene Geheimnis des Erfolges: An Kunst-Universitäten sind die Studienplätze seit jeher streng limitiert, nur ein Bruchteil der Bewerber übersteht die strengen Aufnahmeverfahren - man setzt eindeutig auf Qualität statt Quantität. Dagegen herrschen an anderen Universitäten, vor allem in bestimmten Fächern, katastrophale Betreuungsverhältnisse, da die Mittel des Staates für Lehrkräfte beschränkt, die Zugangsmöglichkeiten für Studienwillige aber weitgehend unbeschränkt sind. Bisher erwies sich die Politik als unfähig, Auswege aus dieser Misere zu finden.



Den Musikern sei ihr Jubel gegönnt, aber mit dem, was sich an den meisten anderen heimischen Universitäten abspielt, ist die Situation an den Kunst-Universitäten absolut nicht vergleichbar.