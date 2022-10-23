Wie Kundinnen ticken

Wenn der Konsum ein Gesicht hätte, wäre es weiblich - und damit ist keineswegs das klassische Klischee der "Shopping Queen" gemeint. Frauen treffen oder beeinflussen 70 bis 80 Prozent aller Kaufentscheidungen. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel Einrichtung oder Urlaubsziel, liegen die Quoten sogar bei über 90 Prozent, wie eine Studie der "Harvard Business Review" nahelegt.



Dennoch tun sich viele Unternehmen immer noch schwer damit, weibliche Konsumenten erfolgreich anzusprechen. Schnell steht der Vorwurf des "Gender Washing" im Raum. Analog zum "Greenwashing" beim Thema Umweltschutz geht es beim "Gender Washing" eben auch darum, sich als Unternehmen frauenfreundlicher darzustellen als man eigentlich ist. Es dürfte sich mittlerweile auch schon herumgesprochen haben, dass es nicht reicht, ein Produkt in einer kleineren Ausführung und in rosa anzubieten, um es erfolgreich an die Frau zu bringen.



Im Marketing spricht man in dem Zusammenhang übrigens von "pink it and shrink it". Die Antwort liegt also offenbar nicht im Bedienen alter Stereotypen, sondern in einem wachsenden Bewusstsein für die Kaufkraft der Frauen in der modernen Marktwirtschaft. Denn obwohl Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger verdienen als Männer, haben sie, wie eingangs geschildert, bei Konsumentscheidungen ein gewichtiges Wort mitzureden. Außerdem steigt ihr Einfluss mit dem Alter. Nach einer Studie von Kearney kontrollieren Frauen um die Mitte 30 etwas mehr als die Hälfte des Haushaltsbudgets. In der Alterskategorie jenseits der 55 liegt diese Quote schon bei satten 74Prozent.



Gerade Frauen in hohen Einkommensschichten "stimmen mit der Brieftasche ab". Will heißen, sie pönalisieren Unternehmen, wenn sie sich als Kundinnen nicht ernst genommen fühlen. Die Unternehmen haben also allen Grund, sich bei dem Thema anzustrengen, denn im Gegenzug gibt es für sie hier viel zu gewinnen. Studien haben nämlich gezeigt, dass Frauen eine Eigenschaft besitzen, die viele Unternehmen ganz oben auf ihrer Hitliste führen, und zwar Markentreue. Eine zufriedene Kundin ist loyal ...mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.