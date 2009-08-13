Wie man einen Super-Star erkennt

Für die Medien ist aber auch dieses Scheitern ein reizvolles Thema. Am Dienstagabend füllte der Johannes B. Kerner-Ersatz Markus Lanz eine ganze Talk-Show mit Schumis Schicksal (ZDF), am Mittwoch trat der enttäuschte Star dann selbst vor die Kamera. Das Nachrichtenmagazin "heute" (ZDF) zeigte seinen Auftritt zur besten Sendezeit. Und noch am Donnerstag war auf der ZDF-Website die atemberaubende Nachricht zu lesen: "Schumi zeigt Gefühle" - als ob´s in der Welt nichts Wichtigeres gäbe...