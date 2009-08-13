Wie man einen Super-Star erkennt

Einen echten Super-Star erkennt man daran, dass er sogar dann noch die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, wenn er irgendwo nicht dabei ist. Im Bereich der Oper hat das Anna Netrebko schon glanzvoll vorgeführt, und zurzeit beweist es der Rennfahrer Michael Schumacher, der von seinen Fans liebevoll "Schumi" genannt wird. Wie hinlänglich bekannt, ist sein Comeback auf Zeit an gesundheitlichen Problemen gescheitert.
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Für die Medien ist aber auch dieses Scheitern ein reizvolles Thema. Am Dienstagabend füllte der Johannes B. Kerner-Ersatz Markus Lanz eine ganze Talk-Show mit Schumis Schicksal (ZDF), am Mittwoch trat der enttäuschte Star dann selbst vor die Kamera. Das Nachrichtenmagazin "heute" (ZDF) zeigte seinen Auftritt zur besten Sendezeit. Und noch am Donnerstag war auf der ZDF-Website die atemberaubende Nachricht zu lesen: "Schumi zeigt Gefühle" - als ob´s in der Welt nichts Wichtigeres gäbe...