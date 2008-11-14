Wie schauen die Postämter der Zukunft aus?

Würde man Standorte wie diese jedoch nicht nur ein bisschen aufmöbeln - was die Post immer wieder vereinzelt versucht -, sondern auch mit einem besseren Sortiment ausstatten, könnte man sicher in einigen Filialen gutes Geld verdienen.



Dabei denke ich nicht nur an das Bankgeschäft, das nicht in jedem Amt profitabel sein kann. Service und Kreativität wären hier dringend notwendig. Warum fragt man etwa nicht bei den Mitarbeitern der Post nach, womit man ihre Umsätze aufbessern könnte? Sie wissen sicher am besten, was die Menschen in ihrer jeweiligen Region brauchen. Wie wäre es mit einer Ausweitung des Retailsegments, und zwar regional nach Bedarf unterschiedlich? Wäre es zu weit gegriffen, in dem einen oder anderen Amt Internetcafe-Zonen einrichten?



Ich gebe zu: Es wäre ganz schön mutig, die Postfilialen derart umzukrempeln. Doch es ist auch verwegen, die Zahl der Postämter derart drastisch zu reduzieren, wie es jüngst Papiere von Beratern verhießen. Denn immerhin ist die Post etwa zur Hälfte in Staatseigentum - und gehört damit indirekt uns allen, Städtern ebenso wie Bewohnern ländlicher Gegenden.