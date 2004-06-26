Wie schmeckt die Zukunft?

"Wir leben derzeit in einer Zeit der Umbrüche, die ständig nach schnellen Lösungen verlangt. Aus dieser Temposchiene wollen wir uns bewusst ausklinken und uns die notwendige Zeit zum Nachdenken nehmen", erläutert Günther Burkert-Dottolo, Direktor der Politischen Akademie, die Beweggründe für die Veranstaltung des Sommercampus.



Das Programm kann sich dabei sehen lassen: Mehr als 50 Workshops, Podiumsdiskussionen, Infoveranstaltungen, Trainings und Coachings werden angeboten. Offensichtlich stimmt auch die Nachfrage: Rund 1.300 Tickets wurden bereits abgesetzt.



Zwei Highlights ragen aus dem Programm heraus: Am 2. Juli diskutieren Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, Karl Schwarzenberg und der Philosoph Peter Sloterdijk über "Die Suche nach der Ordnung in Politik und Gesellschaft". Am 5. Juli tauschen unter dem Titel "Crash - und was dann?" Susanne Riess-Passer, Rudolf Streicher, Michael Graff und Michel Friedman.



Programm unter http://www.sommercampus.at .