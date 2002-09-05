Wie sehr beeinflussen uns die USA?

Der Einfluss der USA auf Österreichs Wirtschaft und Politik wurde im Rahmen einer Untersuchung der Karmasin Motivforschung im Auftrag der Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang Rechtsanwälte unter die Lupe genommen und gestern vor Journalisten präsentiert: 56% der Befragten waren der Ansicht, dass es einen amerikanischen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich gibt. Weniger Bedeutung wurde dem amerikanischen Einfluss auf die politische Entwicklung in Österreich zugestanden (36%).



Rechtanwalt Michael Binder, der selbst jahrelang in den USA tätig war und vom großen Einfluss der USA überzeigt ist, bezeichnet das Ergebnis als "erstaunlich niedrig". Positiv fiel das Ergebnis der Befragung auf jeden Fall für Österreichs Wirtschaftskanzleien aus: Nahezu drei Viertel der Befragten gaben bei inländischen Aktivitäten auch inländischen Kanzleien mit Hauptsitz in Österreich den Vorzug. Die telefonische Befragung erfolgte im August bei 300 Entscheidungsträgern in österreichischen TOP Unternehmen, Banken und Versicherungen.