Wie veranlagt man eine Million? Jede Menge Gratis-Tipps

Wie man eine Million am besten veranlagt, das erfährt man unter anderem bei den netten Beratern an den Ständen der heimischen Großbanken, die sich noch bis kommenden Sonntag im Rahmen von



Österreichs größter Geld-Messe geduldig Löcher in den Bauch fragen lassen.



Gestern, Donnerstag, am "Schülertag", zogen Heerscharen von jungen Leuten über das Messegelände Wien, um sich · in erster Linie im Auftrag des Lehrkörpers · in die Mysterien der Finanzwelt einweihen



zu lassen.



Bei der Gelegenheit rührten die Banken gleich kräftig die Werbetrommel für ihre Jugendkonten. Im Mittelpunkt der Großveranstaltung steht heuer allerdings das umfassende Thema Altersvorsorge.



Viele Kunden seien mit dem Überangebot an Produkten überfordert, heißt es von Bankenseite. Die "Gewinn"-Messe soll hier als Orientierungshilfe dienen.



Etliche Besucher · insbesondere die ältere Generation · die sich bereits einen kleinen Geldpolster angespart haben, nutzten beim Gratis-Kaffee die Gelegenheit, um ihren Unmut über die momentane



Flaute an der Wiener Börse zu äußern. "Hören'S mir auf mit Aktien", meint etwa ein rüstiger Niederösterreicher. Er werde sich jetzt über Fonds informieren lassen. Da ist er auf der "Gewinn"-



Messe goldrichtig.