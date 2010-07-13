Wie viel Haut darf man bei Hitze im Büro zeigen?

Besonders im Kundenkontakt ist angemessene Kleidung trotz Hitze Pflicht. In konservativen Branchen wie Banken und Versicherungen müssen Männer Anzug und Krawatte tragen. Ein kurzes Hemd in Kombination mit Krawatte oder Sakko wirkt inkompetent, warnt Bauer-Jelinek. Besser sei es, bei einem langärmeligen Hemd die Ärmel aufzukrempeln.



Luftige Materialien wie Mikrofaser sind im Sommer ideal. Die Stilexpertin rät von Leinen ab, da es schnell knittere und daher ungepflegt wirke.



Hot Pants sind tabu



Wenn der Arbeitgeber keine Kleidungsregeln vorgibt, sollten Mitarbeiter dennoch nicht im Strandoutfit ins Büro kommen. In der Kreativbranche und der Technik sind Poloshirts mit Sakko erlaubt. Kurze Hosen sind aber für alle Männer über 20 Jahre verpönt.



Frauen dürfen hingegen Bein zeigen - auch wenn der Rock nicht höher als eine Handbreit über dem Knie enden sollte. Caprihosen sind erlaubt, wenn sie nicht zu sportlich aussehen. Hot Pants werden auch mit einer Bluse nicht bürotauglich. Luftige Sommerkleider sind oft transparent und daher weniger für den Job geeignet, Etuikleider sind erlaubt. Bei Besprechungen sollte man in einen langärmeligen Blazer schlüpfen.



Bei Mitarbeiterinnen in formellen Branchen sollte der Brustansatz nicht zu sehen sein. "Ein zu großer Ausschnitt lenkt von der Kompetenz ab", sagt Bauer-Jelinek. Spaghettiträger gehören nicht ins Büro. Ärmellose Oberteile sollten breite Träger haben und bei den Armlöchern keine Einblicke auf den BH geben.



Was das Schuhwerk betrifft, zählen Flip Flops zu den größten Modesünden im Job. Für Männer sind generell offene Schuhe tabu - eine sommerliche Alternative sind Mokassins ohne Socken. Frauen sollten bei wichtigen Terminen keine zehenfreien Schuhe tragen, in kreativen Branchen sind Sandalen jedoch erlaubt.



Wer bei über 30 Grad zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen ist, sollte angemessen, aber nicht zu formell erscheinen. Frauen tragen am besten einen Hosenanzug oder ein Kostüm in hellen Farben wie Beige - Weiß wirkt hingegen zu freizeitmäßig. Gegen Schweißperlen auf der Stirn oder feuchte Hände hilft ein Stofftaschentuch.