Wie wählten Einwanderer?

Gibt es signifikante Unterschiede zwischen Migranten und autochthonen Österreichern in punkto Demokratiezufriedenheit, politischem Interesse oder Wahlbeteiligung? Kaum. Unterschiede zeigen sich hingegen nach Bildungsgrad, Geschlecht, Alter und Herkunft, wie eine am 16. Juli veröffentlichte Studie von Politikwissenschafter Peter Filzmaier von der Donau-Universität Krems zu Einstellungen und Wahlverhalten von Migranten. Befragt wurden 2.000 Menschen mit Migrationshintergrund im Zeitraum direkt vor der Nationalratswahl und der Europawahl 2014.

Ergebnisse der Studie zu "Politik- und Demokratieverständnis von Migranten" (PDF)