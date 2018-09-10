Wie wir zwischen Sprachen wechseln

New York/Wien. Zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln, das funktioniert oft erstaunlich flüssig. Wissenschafter von der New York University haben nun in einer Studie herausgefunden, was dabei im Gehirn passiert. "Wir konnten zeigen, dass es geistige Anstrengung benötigt, um eine Sprache abzuschalten, sie also nicht mehr zu verwenden. Stattdessen kann anschließend eine andere fast ohne Aufwand aktiviert werden," erklärt Studienautorin Liina Pylkkanen.

Sprache beobachten

Bisherige Forschung hat zwar beim Sprachwechsel erhöhte Aktivität im Gehirn festgestellt. Es war aber unklar, ob das Ein- oder Ausschalten einer Sprache dafür verantwortlich ist. Das konnte nicht geklärt werden, da beide Prozesse fast gleichzeitig stattfinden. Die Wissenschafter aus New York haben daher eine neue Strategie entwickelt.

Sie haben Menschen untersucht, die Englisch und die amerikanische Gebärdensprache beherrschen. Solche Testpersonen können beide Sprachen gleichzeitig produzieren. Das bedeutet auch, dass sie imstande sind, eine zu deaktivieren, während die andere aktiv bleibt. Umgekehrt kann bei nur einer verwendeten Sprache die zweite zusätzlich eingeschalten werden.

"So konnten wir das Aktivieren und Deaktivieren von Sprachen getrennt beobachten", sagt Studienautorin Esti Blanco-Elorrieta. Die Forscher haben dabei gemessen, was im Kopf der Probanden passiert. Das Ergebnis: Im Gehirn wird viel Energie für das Abschalten einer Sprache investiert, während das Einschalten fast keine benötigt.