Wie Wolken das Klima kühlen

Wird es um ein, zwei, drei oder vier Grad wärmer? Der Weltklimarat sieht im Anstieg von Aerosolen und Wolken eines der größten Fragezeichen betreffend Prognosen zum Klimawandel. Die winzigen Partikel stammen entweder von Abgasen oder entstehen durch Keimbildung in der Erdatmosphäre. Rund um sie sammeln sich Wassertröpfchen, aus denen sich Wolken bilden. Je mehr Aerosole, desto mehr Tröpfchen-Cluster und je mehr von ihnen, desto mehr Wolken. Wolken kühlen die Atmosphäre ab, doch niemand weiß, wie stark der Effekt werden könnte.



"Würden Sie zu einer Wolke aufsteigen, ihr einen Tropfen entnehmen und diesen verdampfen lassen, blieben Aerosol-Teilchen übrig", erklärt Jasper Kirkby. Der britische Physiker widmet seine Laufbahn der Aerosol-Forschung. Am Europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf analysiert er Aerosolbildung live. "Cloud" oder "Cosmic Leaving Outdoor Droplets" heißt das hallengroße Experiment. Im Zentrum steht ein 26 Kubikmeter großer Edelstahltank, in dem Aerosolpartikel und Wolken unter kontrollierten Bedingungen entstehen. Dabei wurde auch etwas entdeckt, was zuvor niemand wusste, nämlich dass sogar Bäume Aerosole erzeugen.

Auch Bäume tragen zur Wolkenbildung bei