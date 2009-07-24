Wiedeking ausgebremst

Nun entzünden sich die Debatten, ob nicht nur der ehrgeizige, jedoch zu hoch gegriffene Plan Wiedekings für Porsche, sondern damit gleich die ganze Autoschmiede auf der Strecke bleibt. Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer erwartet entgegen der Beteuerungen des Porsche-Managements nicht, dass der Sportwagenbauer nach der VW-Beteiligung eigenständig bleibt. "Es wird keine Eigenständigkeit geben", wird Dudenhöffer in deutschen Medien zitiert. Kein Wunder, dass der Porsche-Betriebsrat jetzt Verschwörung und eine "mediale Hinrichtung" Wiedekings ortet.



Genau hier liegt aber der Kern der Geschichte: Hier gehts nicht um persönliche Animositäten. Beschuldigungen nützen niemandem, und Schlammschlachten wurden rund um die beiden Autoschmieden wirklich schon genug geschlagen. Jetzt muss rasch ein zukunftsträchtiges Konzept für Schuldenabbau und einen gemeinsamen Weg nach der Krise auf den Tisch. Schließlich rumpelt es gehörig in der Autoindustrie. Und vor dem Hintergrund der Krise muss man sich zudem in Stuttgart fragen, wie man Luxus-Sportwagen in Zeiten verkaufen will, in denen alle von Kleinstwagen und Schadstoffreduktion reden.