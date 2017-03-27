Wieder Diskussion um Dieselautos

Wien. Spätestens seit dem VW-Skandal rund um manipulierte Dieselwerte haben Dieselfahrzeuge deutlich an Image eingebüßt. Und auch in Österreich fordern Umweltorganisationen und Grüne schon länger Maßnahmen, die den schadstoffintensiven Dieselverkehr reduzieren sollen. Am Sonntag ließ auch Umweltminister Andrä Rupprechter auf Nachfrage in der ORF-"Pressestunde" mit einer Aussage aufhorchen:



"Wer sich jetzt ein Dieselauto kauft, muss damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren zu Änderungen kommen wird", sagte er. Welche Änderungen der Minister damit genau meinte, und ob es um die Abschaffung der Steuerprivilegien für Diesel geht, das wollte man auf Nachfrage im Umweltministerium nicht bestätigen. Ein Liter Benzin wird derzeit mit 48,2 Cent Mineralölsteuer (MÖSt) belastet, ein Liter Diesel mit 39,7 Cent. Mitte des Jahres will das Umweltressort eine umfassende Klima- und Energiestrategie vorlegen, an deren Ausarbeitung eine Vielzahl von NGOs, Bürgerinitiativen und mehrere Ministerien beteiligt waren. Geplant sei, konkrete Ziele und Empfehlungen auszuarbeiten, heißt es aus dem Ministerium. Erst danach werde man über konkrete Maßnahmen sprechen.

Neue Klimastrategie