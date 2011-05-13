"Wieder eine vergeudete Generation"

"Das heißt, die ganze kommende Dekade ist vergeudet. Damit vergeudet man auch eine ganze Generation. Und ich habe so gehofft, dass es diesmal anders wird, weil die Lage immer schlimmer wird." Barry Coates war für die NGO Oxfam bei den Plenarsitzungen in Istanbul dabei.



Fünf Tage hatten die Nationen, die sich zu solchen Anlässen "vereint" nennen, Zeit. Von Montag bis Freitag traf man sich in der Türkei zur mittlerweile vierten United-Nations-Konferenz, die der Lage der ärmsten Länder der Welt gewidmet wird.



Die Liste der "Least Developed Countries" wurde 1971 von der UNO kategorisiert. Man wollte jene Länder zusammenfassen, die nicht nur unter außerordentlicher Armut leiden, gepaart mit strukturellen Problemen und "oft mit einem geographischen Handicap" ausgerüstet, heißt es auf der Internetseite der UN. 1971 identifizierte man 25 Länder als "die ärmsten und schwächsten Teilnehmer der internationalen Gemeinschaft." Man überlegte und versprach Hilfe. Vierzig Jahre und vier UN-Konferenzen später ist die Zahl der ärmsten Länder nicht zurückgegangen. Im Gegenteil: Sie hat sich mit nunmehr 48 Staaten fast verdoppelt.



Steigende Rohstoffpreise und Klimawandel



Und die Lage wird in diesen Ländern - es handelt sich dabei vor allem um afrikanische Länder (oft ohne Meerzugang) und kleine Inseln im Pazifik - immer schlimmer. "Wir haben uns gedacht, dass mit der UN-Konferenz in Istanbul endlich mobilisiert wird, und dass die Unterstützung für diese Länder vervielfacht werden würde. Aber es blieb in der Abschlusserklärung bei politischen Statements ohne Verpflichtungen. Lediglich ein Impfprogramm hat man verabschiedet", meint Coates im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Dabei sind 2010 die Nahrungsmittelpreise teilweise um 70 Prozent angestiegen, was für Menschen, die ohnedies mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Nahrung ausgeben, eine Katastrophe bedeutet. Zudem liegen all diese Länder in Zonen, in denen der Klimawandel am deutlichsten seine Auswirkungen zeigt. Dürreperioden, Ernteausfälle und Wassermangel sind die Folge, wie etwa in Äthiopien (siehe Reportage unten). Oder sie werden aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels vom Ozean verschluckt. Die Pazifik-Insel Tuvalu kämpft derzeit noch gegen erodierende Böden und Überschwemmungen, aber schon in 20 Jahren könnten laut Forschern die letzten Atolle vom Meer überdeckt werden.



Einige Medien feierten den Ausgang der UN-Konferenz als Erfolg. Man hätte ein ambitioniertes Programm auf 49 Seiten verabschiedet. "Wenn die Industrienationen ihre Hilfszusagen leisten, könnte Entwicklungshilfe in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden", sagte Cheick Sidi Diarra, Hoher Repräsentant jener ärmsten Länder. "Diese nicht-verpflichtenden Zusagen haben sie auch in der Vergangenheit nicht eingehalten", meint Coates bitter. Wahr ist, dass im Schlusswort kein Wort darüber verloren wird, woher dieses Geld konkret kommen könnte. "Es bräuchte Handelserleichterungen und Schuldenerlässe und Maßnahmen gegen den Klimawandel", meint Coates.



Auch der Hohe Repräsentant räumt ein, dass die finanziellen Hilfen wahrscheinlich nicht seitens der Staaten kommen werden, da die Industrienationen noch immer mit den Nachwirkungen der Finanzkrise kämpfen würden. Deswegen liege die Zukunft in Direktinvestitionen und generell in der Privatwirtschaft.



Industrienationen lecken Wunden der Finanzkrise



In den nächsten zehn Jahren soll die Zahl der ärmsten Länder auf der UN-Liste halbiert werden. Realistisch? "Es gibt ein starkes Bekenntnis, dass es Fortschritte geben soll", sagte ein vietnamesischer Delegierter. Aber: "Wir können jetzt noch nicht sagen, ob dieses Engagement auch zu konkretem Handeln führen wird."



Mohammeds Ziegen verdursten