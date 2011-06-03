Wieder nur sympathisch

Eine Niederlage ist es dann auch geworden. Doch das 1:2, das überraschend lange wie ein Unentschieden ausgesehen hat, hat dem Nationalteam viele Sympathien eingebracht. Das ist freilich aber schon das einzige, die EM-Teilnahme kann sich Österreich nach dieser Niederlage aufzeichnen. Das liegt aber weniger an der Niederlage gegen Deutschland als vielmehr an den enttäuschenden Leistungen in den jüngsten Partien gegen Belgien und die Türkei. Daran hätte auch ein Punkt gegen Deutschland wenig geändert.