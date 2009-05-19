Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
In Wien kandidierten 12 Gruppen. Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) behält die absolute Mehrheit.
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Wahlberechtigte: 645.151
+++ Abgegebene Stimmen: 267.431
+++ Gültige Stimmen: 262.556
+++ Wahlbeteiligung: 41,5%
ListeStimmen%SitzeFSG148.07956,4%105ÖAAB37.51414,29%26AUGE18.9417,21%13FA32.37512,33%22Grüne9.3843,57%6Mosaik2.2880,87%1GLB2.2310,85%1Bunte1.8720,71%1Komintern1.9100,73%1TÜRK-IS2.1380,82%1Team Triebfeder1.3080,5%-Perspektive4.5161,72%3