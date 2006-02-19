Wien: Friedliche Kundgebung gegen Mohammed-Karikaturen

"Wir wollen auf unsere Rechte aufmerksam machen", erklärte einer der Veranstalter zur APA, "aber auf eine friedliche Weise. Wir leben hier in einem friedlichen Land und so soll es auch bleiben." Die Appelle, sich zu keinerlei Gewalttaten hinreißen zu lassen, wurden offenbar erhört. Zwischenfälle oder Ausschreitungen gab es laut Behörden keine.



Auch zur ursprünglich vorgesehenen Manifestation vor der dänischen Botschaft im Palais Gomperz in der Führichgasse, wo ursprünglich ein Protestschreiben überreicht werden sollte, kam es nicht. Am Ende der Kundgebung bedankten sich die Veranstalter am Heldenplatz auch artig für die "Begleitung der Polizei". Die anwesenden Beamten wurden mit Applaus bedacht.