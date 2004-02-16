Wien-Initiative für die Ausbildung von Lehrlingen

Wien plant nun zusätzliche Maßnahmen für Lehrlinge, sagte Vizebürgermeister Sepp Rieder vor Journalisten. Vom Bund verlangt er den vorübergehenden Stopp des Personalabbaus im öffentlichen Bereich und die Aufnahme von Lehrlingen.



Von zunehmender Arbeitslosigkeit war in den vergangenen Monaten Wien besonders betroffen. Rieder begründet dies gegenüber der "Wiener Zeitung" in erster Linie mit saisonalen Schwankungen: Während die Bundesländer mit starkem Wintertourismus profitieren gebe es in Wien auch durch winterlich bedingte Baustopps mehr Arbeitslose. Die Kaufkraft sei nicht so gestiegen, wie erhofft, daher gebe es auch im Handel nicht mehr Beschäftigte. Auswirken würden sich nun auch das Auslaufen von Übergangsregelung für ehemalige Mitarbeiter des geschlossenen Grundig-Werks, so Rieder. Laut Statistik ist die Anzahl der Arbeitslosen in Wien allerdings auch im Gesamtjahresvergleich 2002/2003 mit 9,% am höchsten von allen Bundesländern gestiegen.