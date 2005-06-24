Wien: SPÖ laut eigener Umfrage bei 51 Prozent

Die Grünen erreichen mit 21 Prozent den zweiten Platz, vor der ÖVP, die auf 18 Prozent kommt. Die FPÖ würde mit sieben Prozent den Einzug in den Gemeinderat schaffen - im Gegensatz zum BZÖ, das nur drei Prozent liegt und an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde.



Die Umfrage mit 400 Teilnehmern wurde laut Medienberichten zwischen dem 15. und 17. Juni durchgeführt.