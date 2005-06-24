Wien: SPÖ laut eigener Umfrage bei 51 Prozent

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Wenige Monate vor der Wien-Wahl im Herbst sind die Umfragewerte der Wiener SPÖ äußerst gut. Laut einer von den Sozialdemokraten in Auftrag gegebenen Befragung würden derzeit 51 Prozent der Wiener die SPÖ wählen.
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Die Grünen erreichen mit 21 Prozent den zweiten Platz, vor der ÖVP, die auf 18 Prozent kommt. Die FPÖ würde mit sieben Prozent den Einzug in den Gemeinderat schaffen - im Gegensatz zum BZÖ, das nur drei Prozent liegt und an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde.
Die Umfrage mit 400 Teilnehmern wurde laut Medienberichten zwischen dem 15. und 17. Juni durchgeführt.