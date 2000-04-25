"Wien Süd" · die drittälteste Wohnbaugenossenschaft

Den Grundstein für die "Wien Süd" legten 1910 die Genossenschafter Franz Mähring und Rudolf Waisenhorn. Selbst erklärtes Ziel des Unternehmens ist es nach wie vor, hochwertige und dennoch



erschwingliche Wohnungen für sozial schwächere Familien zu bauen.



In den 90er Jahren hat die "Wien Süd" das größte Niedrigenergie-Haus Europas mit 333 Wohnungen in Wien-Leopoldstadt gebaut. Durch die Nutzung von Sonnenenergie, die Wiederaufbereitung von



Spülwasser etwa und eine ökologische Bauweise wird dort der Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser im Vergleich zu anderen Bauten bis zur Hälfte reduziert. Mittlerweile beträgt die jährliche



Bilanzsumme der "Wien Süd" mehr als 7,4 Mrd. Schilling. Die Bauleistung liegt bei tausend Wohnungen pro Jahr, womit sie im österreichischen Spitzenfeld liegt. Die Berndorfer "Arthur Krupp"-



Wohnbaugenossenschaft ist ein Tochterunternehmen.