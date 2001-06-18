Wien will Hospizplätze in LKF-System eingliedern

Die Hospizstation St. Raphael im Krankenhaus zum göttlichen Heiland verrechnet ihren Patienten nur den üblichen Krankenhaus-Beitrag von 100 Schilling pro Tag, da die Hospizplätze dort in das LKF-System eingebunden sind. Für die zwei anderen stationären Hospize in Wien - Caritas Socialis Hospiz Rennweg und Hospiz im Geriatrie-Zentrum am Wienerwald - werden 80 Prozent der Pension beziehungsweise des Krankengeldes, wenn der Patient noch im Arbeitsprozess steht, plus das Pflegegeld als Eigenleistung verlangt. Die übrigen Kosten übernimmt die Stadt Wien.



Wichtig ist, dass bei der pensionsauszahlenden Stelle ein Antrag auf Pflegegeld bzw. Erhöhung ges Pflegegeldes gestellt und bei der MA 47 ein Pflegeheimantrag eingebracht wird.



"In Wien sind Bestrebungen in Gang, dass auch das CS-Hospiz Rennweg und das Hospiz am GZ Wienerwald in das LKF-System einbezogen werden", erklärte der Geschäftsführer vom CS-Hospiz Rennweg, Eduard Spörk, gegenüber der "Wiener Zeitung". Das wäre fair und für alle gleich. Die Patienten kämen dann aus der Sozialhilfe in die Sozialversicherung.



In einem Hospiz erfahren unheilbar kranke Menschen kompetente Schmerzbekämpfung sowie liebevolle und höchstqualifizierte Begleitung, Pflege und Betreuung bis zuletzt. Für dises intensive Arbeit sind Spenden dringend notwendig, da die Zahl der Betreuenden wesentlich höher sein muss als im normalen Krankenhausbetrieb. Der Verein zur Förderung der Hospizstation am Wienerwald veranstaltet zur Finanzierung Benefizkonzerte, heuer geht dieses im November im Metropol über die Bühne.



Heute findet die offizielle Eröffnung des "First Vienna Charity Shops" im Hotel Hilton Vienna Plaza statt. Die Erlöse kommen ausschließlich dem CS Hospiz Rennweg zugute.