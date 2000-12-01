Wien zu verkaufen . . .

Wer schon immer einmal Besitzer des Kaufhauses Steffl, der K&K Hofzuckerbäckerei Demel oder der Kärntner Straße sein wollte, hat nun mit dem "Wien-Monopoly" endlich die Gelegenheit dazu. Spielerisch kann man seine Lieblingsplätze kaufen und dort bauen. Der Spieleverlag Winning Moves will mit der Wien-Ausgabe des Spieleklassikers Monopoly an englische und amerikanische Erfolge anknüpfen. Das "Spiel der Spiele" gibt es seit 70 Jahren, es wurde in 80 Ländern und 30 Sprachen 200 Millionen mal verkauft.