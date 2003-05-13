Wienenergie demnächst der Sponsor von Rapid?

Just zu jenem Moment als die Wienenergie-Unternehmen - Wienstrom und Wiengas (alias Wienenergie GesmbH&Co KG) - ihre Preise erhöhen, sickert auch durch, dass deren Marketingbudget neu aufgeteilt werden soll.



Rapid-Fans wird es freuen, die Wienenergie will Rapid sponsern. Berappen müssen dies die Töchter Wienstrom, Wiengas und Fernwärme zu je einem Drittel. Wienenergie-Sprecher Robert Grüneis bestätigt im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", dass es Verhandlungen mit Rapid über den Sponsorvertrag gibt. "Wienenergie ist erst zwei Jahre alt und muss nun bekannt werden." Zuerst werde die Werbewirkung und der Werbewert geprüft. Die Verknüpfung der erhöhten Energiepreise mit der Marketingmaßnahme hält er für unzulässig: "Beides hat miteinander nichts zu tun." Außerdem gibt er zu bedenken, dass der Sponsobetrag erst in der nächsten Spielsaison ausgegeben wird. Die kolportierte Summe von 2,5 Mill. Euro pro Jahr wird von ihm nicht bestätigt.



Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der derzeitige Rapid-Hauptsponsor die Bank Austria-Creditanstalt eben denselben Betrag zahlt. Angeblich will sich die BA-CA jedoch zurückziehen.